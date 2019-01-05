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Орловские спасатели помогают вытаскивать застрявшие в снегу автомобили

Утром в пятницу 4 января сотрудники пожарно-спасательной части Ливенского района выезжали в поселок Сахзаводской, где вытащили из снежного заноса на обочине автомобиль «Фольксваген Поло». Днём в Ливнах спасатели выезжали на улицу Садовую. Здесь с проезжей части съехал на обочину и забуксовал грейдер, перекрыв полосу движения. Пожарные отбуксировали его, после чего грейдер продолжил движение.

В Орле вечером сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Спивака, где отбуксировали застрявший автомобиль «Мерседес-Бенц». А 19:12 в переулке Кирпичном с помощью тягача спасатели вытащили из снега автомобиль «МАЗ».

Фото ГУ МЧС РФ по Орловской области.