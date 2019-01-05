Новости версия для печати Орловские дольщики получат гарантии С июля наступившего года вступает в силу Закон, который положит конец рискованным взаимоотношениям застройщиков и участников долевого строительства.



По новой системе дольщик вносит деньги в банк на спецсчет. Застройщик в свою очередь будет возводить дом либо на собственные средства, либо брать кредит в том банке, куда участники долевого строительства вносят средства за будущее жилье. Снять эти деньги со счета застройщик сможет только после полной сдачи дома и вручения ключей. «На территории Орловской области долевое строительство развивается достаточно активно. За 2018 год у нас в регионе было зарегистрировано более 300 договоров долевого участия в строительстве жилья. Вступающие с июля 2019 года изменения в законодательство призваны защитить права участников долевого строительства в Орловской области», - комментирует заместитель начальника отдела Управления Росреестра по Орловской области Сергей Белокопытов.





Оксана Гранн

5 января 2019 года







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