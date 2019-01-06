Новости версия для печати В ожидании Рождественского Чуда В орловской областной библиотеке им. Бунина открылась новая книжная выставка.



Сотрудники библиотеки приглашают в гости тех, кто захочет сделать передышку от катания на горках и катке. Сотрудники библиотеки приглашают в гости тех, кто захочет сделать передышку от катания на горках и катке. Рождество Христово - светлый праздник, который с каждым годом не теряет своей актуальности. В эти дни, окунуться в атмосферу волшебства и любви помогут книги, представленные на выставке. Прочитав которые, хочется становиться чуть добрее и искреннее. Выставка будет работать до 13 января.





Юлия Опанасюк

5 января 2019 года







На главную страницу





