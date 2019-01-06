В ожидании Рождественского Чуда

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воскресенье
6.01.2019
5:41:06
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В ожидании Рождественского ЧудаВ орловской областной библиотеке им. Бунина открылась новая книжная выставка.
Сотрудники библиотеки приглашают в гости тех, кто захочет сделать передышку от катания на горках и катке.
Рождество Христово - светлый праздник, который с каждым годом не теряет своей актуальности. В эти дни, окунуться в атмосферу волшебства и любви помогут книги, представленные на выставке. Прочитав которые, хочется становиться чуть добрее и искреннее.
Выставка будет работать до 13 января.
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