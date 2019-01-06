Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 17:20 на телеканале «Россия».



- Огнеопасное тепло. Как избежать трагедии?

- Утром - квартира, вечером - деньги. Сделан шаг к тому, чтобы не было обманутых дольщиков.

- Там, где верят в чудо. Волонтеры организовали праздник в Мценске для особенных детей.



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Вести-Орёл

5 января 2019 года







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