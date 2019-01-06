Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Рейтинг жалоб и предложений. С какими вопросами обращаются жители Орла на «горячую линию» в первые дни нового года?

- Даст фору молодым. Почетный гражданин Орла Александр Степанович Хохлов принимал поздравления с 90-летием.

- Холодные выходные плюс горячительные. К чему приводит несоблюдение элементарных правил?

- В ожидании рождественского чуда. В областной библиотеке открылась выставка.

- Сказка ложь, да в ней намек. Появится ли у лютой Зимы горячее сердце?



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Вести-Орёл

5 января 2019 года







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