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воскресенье
6.01.2019
5:41:10
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».
- Рейтинг жалоб и предложений. С какими вопросами обращаются жители Орла на «горячую линию» в первые дни нового года?
- Даст фору молодым. Почетный гражданин Орла Александр Степанович Хохлов принимал поздравления с 90-летием.
- Холодные выходные плюс горячительные. К чему приводит несоблюдение элементарных правил?
- В ожидании рождественского чуда. В областной библиотеке открылась выставка.
- Сказка ложь, да в ней намек. Появится ли у лютой Зимы горячее сердце?
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