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Орловские спасатели проводят рейды на водоёмах

Силами спасателей и сотрудников полиции проводятся патрулирования водных объектов.



Инспекторы ГИМС проводят разъяснительные беседы с гражданами, раздают памятки о безопасном нахождении у водоемов и рассказывают о подручных средствах спасения. Особое внимание обращается на то, чтобы взрослые внимательнее следили за детьми и не допускали их игр около водоемов.



Главное управление МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона: только строгое соблюдение мер предосторожности – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.