Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:20 на телеканале «Россия».



- Авария на магистральном водопроводе оставила без воды жителей Заводского района Орла.

- Жители Орловщины встретили Светлый праздник Рождества Христова.

- Время добрых дел никто не ограничивал. В Орле продолжается череда благотворительных мероприятий.

- Еще есть несколько часов, чтобы зрелищно завершить новогодние каникулы с громкой премьерой этого года.



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Вести-Орёл

8 января 2019 года







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