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Большая коммунальная авария произошла в Орле накануне вечером

Жители Заводского района в 22 часа не обнаружили в своих кранах холодной воды. Отключение было связано с серьезной аварией на магистральном водоводе.

Утечка в магистральном трубопроводе диаметром 900 мм, произошла на Кромском шоссе, улицу и парковку вблизи ТМК «Гринн» мгновенно залило водой. Властям пришлось мобилизовать все экстренные и коммунальные службы.
 
По предварительной информации в зону отключения попали 703 дома разной этажности с населением около 70 тысяч человек.
 
Администрацией Орла подготовлен график подвоза воды для жителей домов, попавших в зону отключения холодного водоснабжения.
 
Окончание аварийно-восстановительных работ планируется в течение сегодняшнего дня, 8 января.

График подвоза воды (на 8.01.2019г.)
 
Адрес
Автотранспорт
Время (час.)
Заводской район
1
Планерная ул., 69
Автомашина ГАЗ 3307 р 034 тт с 1ой  2м3 емкостью
9.00-9.30
2
Комсомольская ул., 376
Автомашина 5мЗИЛ 43362 р 285 ос
9.00-9.30
3
Комсомольская ул., 272
Автомашина ЗИЛ 130 х 835 вс с 2-мя 2м3 емкостями
10.30-11.00
4
Бульвар Молодежи ул., 14
Автомашина КАМАЗ 532000 о 583 ра с 2мя 2м3 емкостями
10.30-11.00
5
Комсомольская ул., 261-263
Автомашина ГАЗ 3307 р 034 тт с 1ой  2м3 емкостью
12.00-12.30
6
Комсомольская ул., 249
Автомашина 5мЗИЛ 43362 р 285 ос
12.00-12.30
7
Комсомольская ул., 242
Автомашина ЗИЛ 130 х 835 вс с 2-мя 2м3 емкостями
12.00-12.30
8
Комсомольская ул., 193
Автомашина КАМАЗ 532000 о 583 ра с 2мя 2м3 емкостями
12.00-12.30
9
МКР «Ботаника»
Орелстроевская ул., у школы
Автомашина 5мЗИЛ 43362 р 285 ос
15.00-15.30
10
Комсомольский пер., 24
Автомашина ЗИЛ 130 х 835 вс с 2-мя 2м3 емкостями
15.00-15.30
11
Комсомольская ул., 141
Автомашина ГАЗ 3307 р 034 тт с 1ой  2м3 емкостью
15.00-15.30
12
Черкасская ул., 74
Автомашина КАМАЗ 532000 о 583 ра с 2мя 2м3 емкостями
15.00-15.30
Советский район
13
Наугорское ш., 11-13
Автомашина 8мКАМАЗ 43253 с 529 но
9.00-9.30
14
Матросова ул., 48
Автомашина 8мКАМАЗ 43253 с 529 но
10.00-10.30
15
Тургенева ул., 45
Автомашина 8мКАМАЗ 43253 с 529 но
11.00-11.30
16
Бульвар Победы ул., 1-2
Автомашина 8мКАМАЗ 43253 с 529 но
12.00-12.30
17
Бульвар Победы ул., 3-5
Автомашина 8мКАМАЗ 43253 с 529 но
13.00-13.30
18
Матвеева ул., 27
Автомашина 8мКАМАЗ 43253 с 529 но
15.00-15.30
19
Приборостроительная ул., 44
Автомашина 8мКАМАЗ 43253 с 529 но
16.00-16.30
 





Иван Суверин
8 января 2019 года

 


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