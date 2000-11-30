Новости версия для печати Большая коммунальная авария произошла в Орле накануне вечером Жители Заводского района в 22 часа не обнаружили в своих кранах холодной воды. Отключение было связано с серьезной аварией на магистральном водоводе.



Утечка в магистральном трубопроводе диаметром 900 мм, произошла на Кромском шоссе, улицу и парковку вблизи ТМК «Гринн» мгновенно залило водой. Властям пришлось мобилизовать все экстренные и коммунальные службы. По предварительной информации в зону отключения попали 703 дома разной этажности с населением около 70 тысяч человек. Администрацией Орла подготовлен график подвоза воды для жителей домов, попавших в зону отключения холодного водоснабжения.



График подвоза воды (на 8.01.2019г.) Адрес Автотранспорт Время (час.) Заводской район 1 Планерная ул., 69 Автомашина ГАЗ 3307 р 034 тт с 1 ой 2м3 емкостью 9.00-9.30 2 Комсомольская ул., 376 Автомашина 5м3 ЗИЛ 43362 р 285 ос 9.00-9.30 3 Комсомольская ул., 272 Автомашина ЗИЛ 130 х 835 вс с 2-мя 2м3 емкостями 10.30-11.00 4 Бульвар Молодежи ул., 14 Автомашина КАМАЗ 532000 о 583 ра с 2 мя 2м3 емкостями 10.30-11.00 5 Комсомольская ул., 261-263 Автомашина ГАЗ 3307 р 034 тт с 1 ой 2м3 емкостью 12.00-12.30 6 Комсомольская ул., 249 Автомашина 5м3 ЗИЛ 43362 р 285 ос 12.00-12.30 7 Комсомольская ул., 242 Автомашина ЗИЛ 130 х 835 вс с 2-мя 2м3 емкостями 12.00-12.30 8 Комсомольская ул., 193 Автомашина КАМАЗ 532000 о 583 ра с 2 мя 2м3 емкостями 12.00-12.30 9 МКР «Ботаника» Орелстроевская ул., у школы Автомашина 5м3 ЗИЛ 43362 р 285 ос 15.00-15.30 10 Комсомольский пер., 24 Автомашина ЗИЛ 130 х 835 вс с 2-мя 2м3 емкостями 15.00-15.30 11 Комсомольская ул., 141 Автомашина ГАЗ 3307 р 034 тт с 1 ой 2м3 емкостью 15.00-15.30 12 Черкасская ул., 74 Автомашина КАМАЗ 532000 о 583 ра с 2 мя 2м3 емкостями 15.00-15.30 Советский район 13 Наугорское ш., 11-13 Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но 9.00-9.30 14 Матросова ул., 48 Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но 10.00-10.30 15 Тургенева ул., 45 Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но 11.00-11.30 16 Бульвар Победы ул., 1-2 Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но 12.00-12.30 17 Бульвар Победы ул., 3-5 Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но 13.00-13.30 18 Матвеева ул., 27 Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но 15.00-15.30 19 Приборостроительная ул., 44 Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но 16.00-16.30 Окончание аварийно-восстановительных работ планируется в течение сегодняшнего дня, 8 января.









Иван Суверин

8 января 2019 года







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