Большая коммунальная авария произошла в Орле накануне вечером

|
|
Большая коммунальная авария произошла в Орле накануне вечеромЖители Заводского района в 22 часа не обнаружили в своих кранах холодной воды. Отключение было связано с серьезной аварией на магистральном водоводе.
Утечка в магистральном трубопроводе диаметром 900 мм, произошла на Кромском шоссе, улицу и парковку вблизи ТМК «Гринн» мгновенно залило водой. Властям пришлось мобилизовать все экстренные и коммунальные службы.
По предварительной информации в зону отключения попали 703 дома разной этажности с населением около 70 тысяч человек.
Администрацией Орла подготовлен график подвоза воды для жителей домов, попавших в зону отключения холодного водоснабжения.
Окончание аварийно-восстановительных работ планируется в течение сегодняшнего дня, 8 января.
График подвоза воды (на 8.01.2019г.)
|
Адрес
|
Автотранспорт
|
Время (час.)
|
Заводской район
|
1
|
Планерная ул., 69
|
Автомашина ГАЗ 3307 р 034 тт с 1ой 2м3 емкостью
|
9.00-9.30
|
2
|
Комсомольская ул., 376
|
Автомашина 5м3 ЗИЛ 43362 р 285 ос
|
9.00-9.30
|
3
|
Комсомольская ул., 272
|
Автомашина ЗИЛ 130 х 835 вс с 2-мя 2м3 емкостями
|
10.30-11.00
|
4
|
Бульвар Молодежи ул., 14
|
Автомашина КАМАЗ 532000 о 583 ра с 2мя 2м3 емкостями
|
10.30-11.00
|
5
|
Комсомольская ул., 261-263
|
Автомашина ГАЗ 3307 р 034 тт с 1ой 2м3 емкостью
|
12.00-12.30
|
6
|
Комсомольская ул., 249
|
Автомашина 5м3 ЗИЛ 43362 р 285 ос
|
12.00-12.30
|
7
|
Комсомольская ул., 242
|
Автомашина ЗИЛ 130 х 835 вс с 2-мя 2м3 емкостями
|
12.00-12.30
|
8
|
Комсомольская ул., 193
|
Автомашина КАМАЗ 532000 о 583 ра с 2мя 2м3 емкостями
|
12.00-12.30
|
9
|
МКР «Ботаника»
Орелстроевская ул., у школы
|
Автомашина 5м3 ЗИЛ 43362 р 285 ос
|
15.00-15.30
|
10
|
Комсомольский пер., 24
|
Автомашина ЗИЛ 130 х 835 вс с 2-мя 2м3 емкостями
|
15.00-15.30
|
11
|
Комсомольская ул., 141
|
Автомашина ГАЗ 3307 р 034 тт с 1ой 2м3 емкостью
|
15.00-15.30
|
12
|
Черкасская ул., 74
|
Автомашина КАМАЗ 532000 о 583 ра с 2мя 2м3 емкостями
|
15.00-15.30
|
Советский район
|
13
|
Наугорское ш., 11-13
|
Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но
|
9.00-9.30
|
14
|
Матросова ул., 48
|
Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но
|
10.00-10.30
|
15
|
Тургенева ул., 45
|
Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но
|
11.00-11.30
|
16
|
Бульвар Победы ул., 1-2
|
Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но
|
12.00-12.30
|
17
|
Бульвар Победы ул., 3-5
|
Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но
|
13.00-13.30
|
18
|
Матвеева ул., 27
|
Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но
|
15.00-15.30
|
19
|
Приборостроительная ул., 44
|
Автомашина 8м3 КАМАЗ 43253 с 529 но
|
16.00-16.30