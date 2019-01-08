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В Вятском Посаде отметили праздник Рождества

Для гостей был подготовлен праздничный концерт народными коллективами Орловского района.

В Вятском Посаде работала ярмарка народных мастеров, а все желающие смогли принять участие в конкурсах, мастер-классах и покататься с ледяной горки. В Православной артели работала выставка «Духовный путь старца Илия».

И конечно были угощения.