Новости версия для печати Сегодня последний день новогодних каникул Уже завтра все организация и учреждения начнут работать в привычном режиме.



Пролетели 10 праздничных дней. Многие орловцы провели их активно на катках и горках, ходили в гости к друзьям и родным. Следующий праздник - 23 февраля. Поскольку он выпадает на субботу, выходной день будет перенесен на 10 мая. В связи с женским днем россияне будут отдыхать с 8 по 10 марта. На майские праздники с 1 по 5 число. День Победы добавит еще выходных с 9 по 12 мая. Традиционно 12 июня отметим День России, а с 2 по 4 ноября - День народного единства.







Анна Боева

8 января 2019 года







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