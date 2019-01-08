Подача воды в Заводском и Советском районах Орла будет проходить поэтапно

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вторник
8.01.2019
21:36:03
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Подача воды в Заводском и Советском районах Орла будет проходить поэтапноНа месте повреждения магистрального водопровода у ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе, произведена замена участка трубопровода длиной 6 метров, ведутся работы по укреплению участка. Работа на месте аварии продолжалась всю ночь.
Как сообщалось на оперативном совещании, посвященном порыву водопровода, в настоящее время проводится работа по увеличению количества точек подвоза и увеличению объема питьевой воды. Подвоз воды будет проводиться до полного завершения восстановительных работ.
Подача воды в Заводской и Советский районы Орла во избежание гидравлического удара будет проходить поэтапно.
Пробный запуск воды состоится около 18 часов, полностью подачу воды планируется осуществить к 22 часам.
Социально-значимые объекты работают без сбоев.
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