Новости версия для печати Подача воды в Заводском и Советском районах Орла будет проходить поэтапно На месте повреждения магистрального водопровода у ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе, произведена замена участка трубопровода длиной 6 метров, ведутся работы по укреплению участка. Работа на месте аварии продолжалась всю ночь.



Как сообщалось на оперативном совещании, посвященном порыву водопровода, в настоящее время проводится работа по увеличению количества точек подвоза и увеличению объема питьевой воды. Подвоз воды будет проводиться до полного завершения восстановительных работ. Подача воды в Заводской и Советский районы Орла во избежание гидравлического удара будет проходить поэтапно. Пробный запуск воды состоится около 18 часов, полностью подачу воды планируется осуществить к 22 часам.

Социально-значимые объекты работают без сбоев.



















Социально-значимые объекты работают без сбоев.





Орловское Информбюро

8 января 2019 года







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