Новости версия для печати В Орле возобновили подачу воды после аварии на магистральном трубопроводе Как сообщили в администрации Орла, 8 января в 17:30 был полностью восстановлен поврежденный участок трубопровода в районе ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе.



В 19 часов началась промывка трубопровода, затем была произведена проверка проб воды на качество. Специалисты отметили, что вода надлежащего качества. Далее началось заполнение системы. «Ближе к полуночи будут взяты пробы воды в школах, в которые завтра возвращаются с каникул учащиеся», - сообщил глава администрации города Орла Александр Муромский. При отсутствии водоснабжения, горожан просят обращаться в круглосуточную городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 43-22-12. Александр Муромский подчеркнул, что менее суток ушло у подразделений регионального МЧС и специалистов МПП ВКХ «Орёлводоканал» на ликвидацию крупной аварии. «Для нас авария - это сигнал к более чёткому контролю системы водоснабжения и системы ЖКХ. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто участвовал в ликвидации ее последствий. Несмотря на тяжелые условия вы сработали профессионально и чётко. Благодарю всех, кто обеспечивал доставку питьевой и технической воды для нужд жителей города. Хочу сказать спасибо и самим орловцам, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации», - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Орловское Информбюро

8 января 2019 года







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