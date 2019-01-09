В период с 7 по 9 января на территории Орловской области было зарегистрировано 18 ДТП

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среда
9.01.2019
17:11:25
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В период с 7 по 9 января на территории Орловской области было зарегистрировано 18 ДТПИз них два ДТП с пострадавшими, в результате которых три человека получили телесные повреждения, три человека погибли.
7 января в 10:20 водитель автомобиль «Ниссан Патфендер», двигаясь по автодороге Орел - Тамбов, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21102», движущимся навстречу. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался в машине скорой помощи по дороге в ООКБ, два пассажира автомобиля «ВАЗ» скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир автомобиля «Нисан» получили телесные повреждения и были доставлены в ООКБ.
7 января в 21:30 водитель автомобиля «Опель Инсигния» двигался по улице Раздольной со стороны улицы Бурова и в районе дома № 27 по Раздольной произошел наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, пострадавший госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу.
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