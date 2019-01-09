Накануне в Орле 70 тысяч жителей региона остались без водоснабжения

|
|
Накануне в Орле 70 тысяч жителей региона остались без водоснабженияВиной всему крупная коммунальная авария на главной водной артерии, которая снабжает водой Заводской район города и часть Советского. Пока коммунальные службы устраняли проблему, жители стояли в очередях за водой и даже растапливали январский снег - благо дефицита в этом виде воды нет. Иван Суверин следил за развитием ситуации в режиме реального времени - от полной засухи до первой капли.
Водопроводные краны жителей Заводского и части Советского района пересохли вечером 7 января. Отключений такого масштаба Орёл не знал несколько лет. О необходимости выходить с ведрами и канистрами за водой горожане основательно подзабыли.
Пожалуй, самыми ожидаемыми гостями в любом орловском дворе были водители водовозных машин. Спрос на воду питьевую существенно превышает спрос на воду техническую.
Впрочем, в очередях, которые стояли к цистернам обоих типов, ожидаемого в таких случаях раздражения не чувствовалось. Свои коммунальные злоключения большинство горожан восприняли с долей иронии. С юмором горожане обсуждали и экстремальные способы добычи воды: в ход пошли снег и сосульки, в коих в Орле недостатка нет.
Совсем не до смеха в ночь с 7 на 8 января было орловским коммунальщикам. Тонны воды на асфальте, размытый грунт и клочья вывороченного дёрна – таким застали место происшествия первые аварийные бригады. Масштабы ЧП потребовали мобилизации всех экстренных служб областного центра.
Оперативный штаб, созданный неподалеку от места ЧП, без перерыва работал всю ночь. Опустевшие водопроводные трубы привели к локальным отключениям тепла.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Произошел прорыв водовода холодного водоснабжения - труба девятисотка, достаточно большой диаметр. Труба находится на глубине до пяти метров. Более семисот домов попало в эту техногенную ситуацию, без воды остались Заводской район и часть Советского».
К утру аварийщикам были известны и масштабы повреждений, а также и пути их устранения.
8 января к 18:00 основные ремонтные работы на водоводе были закончены. Однако систему начали заполнять постепенно, чтобы избежать гидроудара и новых порывов. К 22:00 власти отчитались о том, что водоснабжение в Орле восстановлено полностью.
Николай Злобин, заместитель губернатора Орловской области: «Перелом трубы произошел в объеме 70 на 30, в раструбе - возможно, от вибрации, может еще от чего-то. Соответственно, в связи с тем, что такой большой кусок был сразу отломан, получился большой напор. Это и водовод достаточно большой - 900 миллиметров, он питает два района, это около 60% водоснабжения всего города».