Новости версия для печати Накануне в Орле 70 тысяч жителей региона остались без водоснабжения Виной всему крупная коммунальная авария на главной водной артерии, которая снабжает водой Заводской район города и часть Советского. Пока коммунальные службы устраняли проблему, жители стояли в очередях за водой и даже растапливали январский снег - благо дефицита в этом виде воды нет. Иван Суверин следил за развитием ситуации в режиме реального времени - от полной засухи до первой капли.



Водопроводные краны жителей Заводского и части Советского района пересохли вечером 7 января. Отключений такого масштаба Орёл не знал несколько лет. О необходимости выходить с ведрами и канистрами за водой горожане основательно подзабыли.



Пожалуй, самыми ожидаемыми гостями в любом орловском дворе были водители водовозных машин. Спрос на воду питьевую существенно превышает спрос на воду техническую.



Впрочем, в очередях, которые стояли к цистернам обоих типов, ожидаемого в таких случаях раздражения не чувствовалось. Свои коммунальные злоключения большинство горожан восприняли с долей иронии. С юмором горожане обсуждали и экстремальные способы добычи воды: в ход пошли снег и сосульки, в коих в Орле недостатка нет.



Совсем не до смеха в ночь с 7 на 8 января было орловским коммунальщикам. Тонны воды на асфальте, размытый грунт и клочья вывороченного дёрна – таким застали место происшествия первые аварийные бригады. Масштабы ЧП потребовали мобилизации всех экстренных служб областного центра.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Произошел прорыв водовода холодного водоснабжения - труба девятисотка, достаточно большой диаметр. Труба находится на глубине до пяти метров. Более семисот домов попало в эту техногенную ситуацию, без воды остались Заводской район и часть Советского». Оперативный штаб, созданный неподалеку от места ЧП, без перерыва работал всю ночь. Опустевшие водопроводные трубы привели к локальным отключениям тепла.



К утру аварийщикам были известны и масштабы повреждений, а также и пути их устранения.

Николай Злобин, заместитель губернатора Орловской области: «Перелом трубы произошел в объеме 70 на 30, в раструбе - возможно, от вибрации, может еще от чего-то. Соответственно, в связи с тем, что такой большой кусок был сразу отломан, получился большой напор. Это и водовод достаточно большой - 900 миллиметров, он питает два района, это около 60% водоснабжения всего города». 8 января к 18:00 основные ремонтные работы на водоводе были закончены. Однако систему начали заполнять постепенно, чтобы избежать гидроудара и новых порывов. К 22:00 власти отчитались о том, что водоснабжение в Орле восстановлено полностью.









Иван Суверин

9 января 2019 года







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