Новости версия для печати Ликвидацию последствий аварии обсудили сегодня на первом в этом году заседании Орловского правительства Глава региона Андрей Клычков поблагодарил все службы за оперативную и слаженную работу.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все сработали на очень высоком уровне. Благодарю хозяйствующие субъекты. Аграрный комплекс подключился и предлагал свои возможности. Есть у нас потребность разобрать эту ситуацию отдельно на совещании, потому что есть вопросы по ряду направлений, которые впредь нужно по-другому реализовывать. Но в целом могу сказать, что работа была на очень высоком уровне. Самый главный результат, что жители сегодня уже с водой».





Надежда Невматулина

9 января 2019 года







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