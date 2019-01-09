Новости версия для печати Минувшим вечером был ликвидирован серьезный пожар в Железнодорожном районе Орла Экстренный вызов на пульт 112 пришел с улицы 5-го Августа.



В 16:34 спасателям сообщили о сильном возгорании в помещении сауны и пристроенного к ней вплотную гаража. В условиях частного сектора и виду угрозы дальнейшего распространения огня, к месту ЧП были направлены усиленные пожарные караулы. С учетом обширного очага возгорания на окончательную ликвидацию горения у сотрудников МЧС ушло больше часа. Никто из людей не пострадал.





Иван Суверин

9 января 2019 года







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