Новости версия для печати С 1 января в силу вступил закон о садоводческих, огороднических и дачных объединениях Касается он строительства дач и их оформления, а также оплаты взносов за содержание общего имущества.



С нового года изменился список строений, которые можно возводить на огородных и садовых земельных участках. Так, на огородах разрешено ставить постройки - только не капитальные и хозяйственного назначения, на садовых участках для хранения можно возводить дома, но только не жилого назначения - для отдыха или временного пребывания. Есть изменения и в оформлении таких строений.

Сергей Белокопытов, замначальника отдела Управления Росреестра по Орловской области: «Действует уведомительный порядок, при котором застройщик обязан уведомить органы власти о начале строительства дома и о его окончании. Те садовые домики и дома, которые уже зарегистрированы на сегодняшний момент в едином реестре недвижимости, переоформлять не нужно. Все объекты, зарегистрированные с назначением «жилое», автоматически будут считаться жилыми домами, а те, которые зарегистрированы с назначением «нежилое», будут являться садовыми жилыми домами».





Оксана Гранн

9 января 2019 года







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