Новости версия для печати В Орле поменялась система питания школьников В школах города вводится адресное питание.



Раиса Дубровская, зампред Орловского городского Совета народных депутатов: «Администрация внесла проект решения об адресном питании с 1 февраля 2019 года. Но поскольку в бюджете города Орла на питание школьников заложено пока 7 млн. 100 тыс., принято решение ввести адресное питание с 1 января, потому что нет денег. Нужно 28 млн, а у нас всего 7 млн.рублей». Теперь вводится понятие родительской платы за питание детей в школьных столовых. Завтраки и обеды обойдутся в 40 рублей в день, питание, в том числе и с продленкой, - 58 рублей. Бесплатным питание останется для детей инвалидов и ребят из малообеспеченных семей, а также для тех, кто посещает начальную школу. Эта мера позволила сократить расходы городского бюджета на 10 миллионов рублей. Теперь, помимо оплаты долгов поставщикам, затраты на новое школьное питание предварительно составят около 30 миллионов рублей. И измениться должно само меню, из него исключили нелюбимые большинством школьников блюда.









Анна Боева

9 января 2019 года







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