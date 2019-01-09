Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Очереди за водой и топка снега. Как 70 000 орловцев пережили самую крупную за последнее время коммунальную аварию?



- Тяжело, но нужно. Жители региона преодолели "притяжение кровати" и начали рабочую неделю.



- Четвертое переиздание за 50 лет. Книга "На Родине Тургенева" снова вышла в свет.



- Что год 2019-й нам приготовил? Изменения в законодательстве и школьное питание по-новому.



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Вести-Орёл

9 января 2019 года







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