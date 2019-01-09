Новости версия для печати В Орле состоялась презентация нового издания книги орловского писателя, журналиста, фронтовика Леонида Афонина Многие орловцы прекрасно помнят этого талантливого человека. Он был преподавателем кафедры советской и зарубежной литературы тогда еще Орловского пединститута. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Леонида Афонина. Орловское издательство выпустило в свет книгу «На родине Тургенева».



Эта книга переживает уже четвертое переиздание. Первое, которое представляла на презентации научный сотрудник музея-мастерской Курнакова Ирина Барсукова, снабдил рисунками замечательный художник Алексей Мищенко, который прекрасно иллюстрировал Тургенева. Издательство «Орлик» не первый раз обращается к творчеству писателя, и оно уже переиздавало книгу «На родине Тургенева», но, тем не менее, было решено сделать это еще раз.

Александр Воробьев, издатель: «Время идет вперед, у нас возникают новые возможности, мы уже можем печатать полноцветные книги, и поэтому очень хотелось, чтобы книга Леонида Афонина заиграла новыми красками. И там где, у Афонина были рисунки Мищенко - гравюры, теперь стоят другие иллюстрации, которые нарисовал наш художник Андрей Турбин». Андрей Турбин с недавних пор сотрудничает с издательством, в печать вышло уже несколько книг на тургеневскую тему с его иллюстрациями.

Андрей Турбин, художник-иллюстратор: «Это замечательная книга, она легко читается, замечательный текст, который надо обязательно время от времени переиздавать, что мы и сделали. И я считаю, что получилось довольно удачно, и мне даже будет приятно, если через какое-то время кто-то снова возьмется и переиздаст книгу, и проиллюстрирует». Кстати, это уже четвертое переиздание книги за 50 лет. Леонида Афонина хорошо знали и любили в Орле как талантливого журналиста и человека, который преданно служил литературе, очень увлекался тургеневской темой и был истинным знатоком жизни и творчества своего земляка-классика.

Александр Воробьев, издатель: «Про Ивана Сергеевича Тургенева написана масса литературы, но так как Афонин, никто не написал, это и коротко, и емко, и философски, и в тоже время очень лирично. Вот он умел так писать». На презентации выступила Нина Кирилловская, которая хорошо знала Леонида Афонина. Ее воспоминания об этом человеке дополнили его книги. А сама книга на протяжении многих лет остается лучшим художественным путеводителем по тургеневским местам.









Эва Стасюлевич

9 января 2019 года







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