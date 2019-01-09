Повышение коммунальных тарифов в Орловской области в этом году пройдет в два этапа

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Повышение коммунальных тарифов в Орловской области в этом году пройдет в два этапаОбщий рост не превысит 4,4%. Об этом сообщили на первом в этом году аппаратном совещании.
По всей области тарифы устанавливаются единые. Поднимутся цены на газ и электричество. В основном увеличение пройдет за счет поднятия НДС, но все льготы обещают сохранить. Для предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения, тарифы останутся на уровне прошлого года.
Также с 1 января начал работу региональный оператор по сбору мусора. Это управляющая компания, в нее входят 6 операторов, 4 сортировочных комплекса и два полигона в Ливнах и Мценске. Это новая услуга - обращение с твердыми коммунальными отходами. Включает она в себя сбор и вывоз мусора, сортировку, обработку и утилизацию. Она станет дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Оплата формируется так же, как за любую другую коммунальную услугу.
Елена Жукова, начальник областного Управления по тарифам и ценовой политике: «Если взять стационарный набор услуг и средние условия проживания - трехкомнатная квартира и три человека, то для жителей города Орла с первого января рост за счет НДС - на 58 рублей, и с 1 июля - еще на 101 рубль. Для тех, кто проживает в частном секторе и в домах с локальными крышными котельными, с января тоже будет рост только за счет НДС, а с 1 июля - на 85 рублей».
Елена Жукова, начальник областного Управления по тарифам и ценовой политике: «У нас в многоквартирном доме плата будет с человека - 78 рублей 24 копейки, в городе в частном секторе - 97 рублей 80 копеек, и в сельской местности - 88 рублей».