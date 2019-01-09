Новости версия для печати Повышение коммунальных тарифов в Орловской области в этом году пройдет в два этапа Общий рост не превысит 4,4%. Об этом сообщили на первом в этом году аппаратном совещании.



По всей области тарифы устанавливаются единые. Поднимутся цены на газ и электричество. В основном увеличение пройдет за счет поднятия НДС, но все льготы обещают сохранить. Для предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения, тарифы останутся на уровне прошлого года.

Елена Жукова, начальник областного Управления по тарифам и ценовой политике: «Если взять стационарный набор услуг и средние условия проживания - трехкомнатная квартира и три человека, то для жителей города Орла с первого января рост за счет НДС - на 58 рублей, и с 1 июля - еще на 101 рубль. Для тех, кто проживает в частном секторе и в домах с локальными крышными котельными, с января тоже будет рост только за счет НДС, а с 1 июля - на 85 рублей». Также с 1 января начал работу региональный оператор по сбору мусора. Это управляющая компания, в нее входят 6 операторов, 4 сортировочных комплекса и два полигона в Ливнах и Мценске. Это новая услуга - обращение с твердыми коммунальными отходами. Включает она в себя сбор и вывоз мусора, сортировку, обработку и утилизацию. Она станет дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Оплата формируется так же, как за любую другую коммунальную услугу.

Елена Жукова, начальник областного Управления по тарифам и ценовой политике: «У нас в многоквартирном доме плата будет с человека - 78 рублей 24 копейки, в городе в частном секторе - 97 рублей 80 копеек, и в сельской местности - 88 рублей».





Анна Вайсергисер

9 января 2019 года







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