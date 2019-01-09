Новости версия для печати С 1 января на всей территории страны начала действовать новая ставка НДС Теперь она не 18, а 20 процентов. Она будет применяться ко всем товарам и услугам, которые были отгружены или выполнены, начиная с 1 января.



Причем это не будет зависеть от условий договоров и даты их заключения. С увеличением ставки НДС изменится и декларация по налогу, а также форма книг покупок и продаж. В остальном взаимоотношения предпринимателей и налоговиков останутся прежними. Более того - сократятся сроки проверки деклараций по НДС до двух месяцев вместо трех.

Евгения Толмачёва, замначальника ИФНС России по г. Орлу: «Сокращение сроков камеральной налоговой проверки поможет добросовестным налогоплательщикам оперативно использовать возмещенный НДС на свой бизнес. Также применение риск-ориентированного подхода при проведении контрольных мероприятий позволит налоговикам в 2019 году продолжить тенденцию по сокращению количества проверок. За последние 5 лет их число в Орловской области снизилось более чем в три раза».





Оксана Гранн

9 января 2019 года







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