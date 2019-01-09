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Макет самолета СУ-9, установленный в Ливнах в честь Николая Поликарпова, не дожил до 35-летия

Накануне вечером металлическая конструкция потерпела крушение. История монумента и его дальнейшая судьба - в репортаже наших коллег из «Принт-ТВ».

В 1982 году в честь 90-летия со дня рождения великого изобретателя Николая Поликарпова был установлен его бюст в сквере недалеко от автовокзала. Тогда же был заложен первый камень в основание еще одного памятного объекта — самолета. Спустя два года, в 1984-м, был торжественно открыт СУ-9, прибывший в наш город из подмосковной военной части.
Максим Кульбачный, методист Ливенского краеведческого музея: «Можно задаться вопросом: в чем связь между конструкторским бюро Сухого и Поликарповым? И ответ здесь очень простой: конструкторское бюро Сухого было основано, по сути, учениками Поликарпова. И сами конструкторы этого самолета СУ-9 признавали, что очень много технических решений в этом самолете было взято именно с наработок Поликарпова».
Железная птица более трех десятков лет занимала пьедестал в виде сапога, символизирующего, по замыслу проектировщиков, шаг Поликарпова из Ливен - в небо. И вот накануне вечером жители соседних домов услышали скрежет металла. Выглянув в окно, обнаружили, что самолет совершил крутое пике и уперся носовой частью в землю. В считанные минуты новость облетела социальные сети. Посмотреть на крушение съехались ливенцы из разных уголков города. Дорогу заставили автомобили. На удивление случившееся вызывало у некоторых неоправданную эйфорию и радость. Зеваки спешили сделать селфи на фоне упавшего самолета, не задумываясь о собственной безопасности. В короткие сроки было выставлено ограждение. Ранним утром рабочие приступили к демонтажу конструкции.
Виталий Середа, замглавы администрации г. Ливны по социальным вопросам: «Мы планируем его изучить, посмотреть его состояние, и затем, по результатам обследования, принять решение по дальнейшему использованию макета самолета. Есть намерение его восстановить и поставить. Но это будет принято только после того, как будет проведено полное инструментальное обследование».
12-тонная конструкция обретет временное пристанище на территории предприятия ГМС Ливгидромаш, до тех пор пока не будет принято решение о её дальнейшей судьбе. По всей стране сохранилось всего 12 подобных памятников-самолетов, один из них живет в нашем городе.


При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
9 января 2019 года

 


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