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Сегодня в Орловском государственном аграрном университете прошла генеральная репетиция рождественского спектакля

В спектакле играют не профессиональные актеры, а воспитанники православной гимназии. В этот раз для постановки они выбрали сказку о царе Салтане. Кстати, в этом году рождественской традиции исполняется 20 лет.

 
До премьеры остается совсем немного времени, волнение нарастает, но актеры уверены - в ответственный момент смогут совладать с эмоциями. Тем более у многих воспитанников Орловской православной гимназии уже есть опыт выступлений. 

В этом году традиции рождественских представлений исполняется 20 лет. Юбилейный спектакль пройдет в актовом зале Орловского государственного аграрного университета. Для постановки выбрана сказка о царе Салтане. В ней принимают участие больше 20 воспитанников православной гимназии и каждый из них, не зависимо от масштаба роли, старается работать над своим героем, как настоящих профессионал.

Кстати, все новое, это хорошо забытое старое. Сказка о царе Салтане уже была в репертуаре, но за это время успел смениться актерский состав, да и к тому же классика актуальна во все времена. Победа добра над злом - главная идея и главное рождественское чудо, которое никого не может оставить равнодушным.
Отец Николай, духовник Орловской православной гимназии: «Почему мы ее взяли? Потому что Пушкин - это хороший текст, хороший слог и прекрасное раскрытие темы, и нам очень важно нести Рождественский свет через наше достояние народное – через Александра Сергеевича Пушкина».
И уже завтра ровно в 13 часов поднимется занавес и каждый желающий сможет вновь прикоснуться к рождественскому чуду, которое сотворили для них детские сердца. Вход - свободный.



Татьяна Дьяконова
9 января 2019 года

 


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