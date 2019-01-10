В Вятском Посаде сделают работу над ошибками

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четверг
10.01.2019
9:09:57
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В Вятском Посаде сделают работу над ошибкамиОдин из самых главных православных праздников в году - минувшее Рождество - запомнится орловцам надолго. Причем не только с положительной стороны.
Гости Вятского Посада в этот день с трудом находили места для парковки. Из-за большого количества желающих отметить праздник в духовно-православном центре, горожанам и гостям Орла буквально негде было оставлять свои авто. А из-за обилия снега на подъездах к храму с самого утра образовались пробки. Администрация духовно-православного центра отметила, что необходимые меры тогда уже были предприняты - парковки от снега расчищены, подходы посыпаны песко-соляной смесью. Также они пообещали учесть просьбу горожан и решить проблему к следующему празднику, посвящённому старому новому году.
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