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Доступная среда от Пенсионного Фонда

Для этого гражданину необходимо записаться на прием заранее, не менее чем за неделю до планируемого визита, и предупредить, что необходима помощь специалиста.

Кроме того, большинство государственных услуг ПФР граждане, в том числе инвалиды и маломобильные группы населения, могут получить, воспользовавшись электронными сервисами «Личного кабинета гражданина», а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).