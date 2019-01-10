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четверг
10.01.2019
9:09:37
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В Орле продолжается сбор средств в рамках ежегодной благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»Героями акции в этот раз стали воспитанники общественной организации «Орловские родники». Ее подопечные - дети и взрослые, имеющие ограничения по здоровью.
Профессиональные специалисты оказывают молодым людям целый ряд медицинских услуг, помогают своим подопечным адаптироваться в социуме. Проводят для ребят культурные, спортивные и общественные мероприятия. Для более качественного обслуживания требуется дорогостоящее специализированное оборудование. Помочь ребятам социализироваться может каждый.
Для приема денежных средств организованы два счета, реквизиты размещены на сайте орловской мэрии.
Внести пожертвования можно будет и на итоговом благотворительном концерте в Орловском городском центре культуры .
Начало мероприятия — в 17:00.
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