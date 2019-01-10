Новости версия для печати Орловские медики отмечают рост простудных заболеваний В первую неделю января было зарегистрировано почти тысяча девятьсот случаев ОРВИ и гриппа.



Эпидемиологический порог не превышен. Чтобы избежать болезни, врачи рекомендуют реже бывать в людных местах и обязательно соблюдать правила профилактики – тщательно мыть руки, промывать носовые ходы, проветривать помещения и делать влажную уборку. К минимуму риск заразиться сведет использование защитных одноразовых масок.



Если вы все же почувствовали симптомы простуды или гриппа – обязательно обратитесь к врачу, не стоит заниматься самолечением. Это может привести к осложнениям.





Мария Семак

10 января 2019 года







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