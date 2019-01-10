Новости версия для печати Соцстрах: Больше половины медучреждений в Орловской области перешили на выдачу электронных больничных Электронно-цифровой подписью обеспечено почти 70% врачей.



Всего было выдано почти 32 тысячи листков нетрудоспособности в новом формате. И работодатели, и сами работники отмечают удобство использования электронного больничного – его невозможно потерять или испортить, легко отследить начисления и выплаты по нему в «Электронном кабинете застрахованного» на сайте ведомства. Кроме того, стоит отметить, право выбора формы листка нетрудоспособности остается за гражданином — по его желанию может быть выдан как листок нетрудоспособности на бумажном носителе, так и с письменного добровольного согласия сформирован электронный листок нетрудоспособности.





Мария Семак

10 января 2019 года







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