Соцстрах: Больше половины медучреждений в Орловской области перешили на выдачу электронных больничных

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четверг
10.01.2019
22:13:38
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Соцстрах: Больше половины медучреждений в Орловской области перешили на выдачу электронных больничныхЭлектронно-цифровой подписью обеспечено почти 70% врачей.
Всего было выдано почти 32 тысячи листков нетрудоспособности в новом формате. И работодатели, и сами работники отмечают удобство использования электронного больничного – его невозможно потерять или испортить, легко отследить начисления и выплаты по нему в «Электронном кабинете застрахованного» на сайте ведомства.
Кроме того, стоит отметить, право выбора формы листка нетрудоспособности остается за гражданином — по его желанию может быть выдан как листок нетрудоспособности на бумажном носителе, так и с письменного добровольного согласия сформирован электронный листок нетрудоспособности.
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