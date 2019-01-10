Сегодня на хоккейном корте микрорайона «Зареченский» состоится очередной этап Ночной лиги

|
четверг
10.01.2019
22:12:55
|
|
Сегодня на хоккейном корте микрорайона «Зареченский» состоится очередной этап Ночной лигиТеперь на лед выйдут команды дивизиона «18+ Лига Мечты».
Матч начнется в 22:30. Это второй круг регионального отборочного этапа. За право получить три очка в таблице сразятся «ОрелЭнерго» и «Строитель». Участие в региональном отборочном этапе принимают всего 4 молодежные команды, все орловские. Им предстоит играть до середины марта, тогда и определится, кто же поедет в Сочи. Пока фаворитами считаются «Спарта» и «Легион». Их вторая встреча состоится 12 января.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта