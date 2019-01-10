Новости версия для печати Сегодня на хоккейном корте микрорайона «Зареченский» состоится очередной этап Ночной лиги Теперь на лед выйдут команды дивизиона «18+ Лига Мечты».



Матч начнется в 22:30. Это второй круг регионального отборочного этапа. За право получить три очка в таблице сразятся «ОрелЭнерго» и «Строитель». Участие в региональном отборочном этапе принимают всего 4 молодежные команды, все орловские. Им предстоит играть до середины марта, тогда и определится, кто же поедет в Сочи. Пока фаворитами считаются «Спарта» и «Легион». Их вторая встреча состоится 12 января.





Мария Семак

10 января 2019 года







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