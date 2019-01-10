Новости версия для печати На Орловщине минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму В Болхове столбики термометров опускались к 25-ти градусной отметке. Но, как обещают орловские синоптики, дальше будет теплее.



Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «В ближайшие двое-трое суток мы ожидаем потепление. Так, в ночные часы температура воздуха будет 8-10 градусов мороза. В дневные часы от минуса четырех до минуса шести».





Всеволод Трифонов

9 января 2019 года







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