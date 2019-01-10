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Коротко о главном

- Тех, кто на морозе ликвидировал коммунальное ЧП, обещают наградить. Глава региона выразил благодарность всем, кто участвовал в ликвидации последствий аварии.





- Ледяная опасность. Кто в ответе за нависающую угрозу?





- Прерванный полет. В Ливнах с постамента упал макет самолета.





- Готовьте ваши денежки. С сегодняшнего дня в школах Орла питание стало платным для большинства детей.





- С новым рабочим годом! С каким настроением орловцы вышли с новогодних каникул?



