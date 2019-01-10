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четверг
10.01.2019
9:09:44
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Тех, кто на морозе ликвидировал коммунальное ЧП, обещают наградить. Глава региона выразил благодарность всем, кто участвовал в ликвидации последствий аварии.
- Ледяная опасность. Кто в ответе за нависающую угрозу?
- Прерванный полет. В Ливнах с постамента упал макет самолета.
- Готовьте ваши денежки. С сегодняшнего дня в школах Орла питание стало платным для большинства детей.
- С новым рабочим годом! С каким настроением орловцы вышли с новогодних каникул?
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