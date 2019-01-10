Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



9 января в 09:20 на 434 км автодороги М-2 «Крым» водитель автомобиля «ВАЗ-21213», при выезде с прилегающей территории АЗС-435, осуществляя поворот налево в нарушение требований дорожного знака «Движение направо» и сплошной линии горизонтальной дорожной разметки, допустила столкновение с транспортным средством «Хендай Солярис», который двигался по автодороге М-2 Крым со стороны г. Курска в направлении г. Орла. В результате ДТП пассажир «Хендай» получила телесные повреждения и была госпитализирована в Троснянскую ЦРБ.





Орловское Информбюро

10 января 2019 года







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