Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Грипп идёт! Две тысячи орловцев обратились за помощью к медикам



- «Спасибо за работу!». Ликвидаторов последствий коммунальной аварии наградят.



- 25 лет на страже природы. «Орловское полесье» отмечает юбилей.



- Крещенские купания в Орле пройдут в этом году на Оке.



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Вести-Орёл

10 января 2019 года







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