Новости версия для печати С 2019 года налог на некоторые земельные участки будут начислять по-новому В частности, изменился порядок перерасчета налога для физических лиц.



Теперь перерасчет проводиться не будет, если это повлечет за собой увеличение суммы налога, уплаченного ранее. По мнению налоговиков, изменения в первую очередь должны защитить интересы добросовестных налогоплательщиков. Также с 2019 года упрощается порядок применения налогообложения на объекты недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена.

Евгения Толмачёва, заместитель начальника ИФНС России по г. Орлу: «Теперь, если налогоплательщик оспорил кадастровую стоимость своего земельного участка, эта вновь установленная стоимость будет применяться по всем годам, когда применялась кадастровая стоимость».





Оксана Гранн

10 января 2019 года







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