Новости версия для печати Национальный парк «Орловское полесье» отметил четверть века Все эти годы команда специалистов пристально следит, сохраняет и восстанавливает природные сообщества, пострадавшие от антропогенного воздействия.



Сегодня флора нацпарка насчитывает 940 видов, 23 из которых - краснокнижные. Там обитают 285 видов животных. И очень хорошо себя чувствуют зубры. Популяция - вольноживущая и крупнейшая в России. С момента завоза первых 10 животных 25 лет назад, сегодня популяция выросла до 370 особей.





Надежда Невматулина

10 января 2019 года







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