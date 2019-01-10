Новости версия для печати В Орле Крещенскую купель оборудуют на Оке в районе спасательной станции Иордань прорубят до 17 января.



Для комфортного погружения купель будет оборудована двумя лестницами, рядом разместятся раздевалки. Открыта купель будет с 18 часов вечера 18 января до полуночи 20 января. В мэрии Орла отмечают, что на территории города - это единственное место для крещенских купаний. Всего по области их будет около 30.





Надежда Невматулина

10 января 2019 года







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