Новости версия для печати Две тысячи орловцев в первую неделю нового года заболели гриппом Эпидпорог эта цифра не превышает. Но как заверяют специалисты, ожидается ухудшение ситуации.



Завершение новогодних каникул по прогнозам экспертов Роспотребнадзора ещё ознаменуется резким скачком числа заболевших гриппом. Дети начали посещать сады и школы, взрослые вернулись на работу - поэтому обезопасить себя от сезонных заболеваний очень важно.



Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при первых симптомах сразу обращаться к врачам, заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, также как и переносить болезнь на ногах - это не только увеличит период лечения, но и может привести к осложнениям. Уже не говоря о том, что так увеличится риск заражения тех, с кем больной будет контактировать.

Ольга Артемова, замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «У нас еще остается низким уровень госпитализации, это 2,8% от общего количества обратившихся за медицинской помощью в лечебные учреждения».





Антон Киселёв

10 января 2019 года







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