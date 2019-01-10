Новости версия для печати Грипп: как себя обезопасить? В первую календарную неделю 2019 года в медучреждения Орловской области обратилось почти 2000 человек с жалобами на высокую температуру, головные боли и кашель. Всё это явные симптомы гриппа и ОРВИ.



Недельный эпидемический порог не превышен и ситуация в целом под контролем, заверили специалисты Роспотребнадзора.

Ольга Артемова, замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «У нас ещё остаётся низким уровень госпитализации - 2,8% от общего количества обратившихся за медицинской помощью в лечебные учреждения». Но уже до конца января число заболевших может резко увеличиться. Столь негативный прогноз связан с возвращением детей в учебные заведения, а взрослых - на работу. Почти половина населения региона - 350 тысяч человек себя уже обезопасили - во время осенней прививочной кампании. Тем, кому вакцину не вводили, остается только следовать советам врачей.

Людмила Харитонова, врач-терапевт: «Прежде всего, это личная гигиена: мытьё рук, ношение масок, стоит избегать массового скопления людей, употреблять поливитамины, вести здоровый образ жизни. Следить за тем, чтобы не было сухости носовых ходов, использовать какие-то увлажняющие капли». И ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. В лучшем случае это только увеличит период лечения, в худшем - приведёт к осложнениям, вплоть до воспаления легких. А вот самостоятельно предупредить болезнь с помощью медикаментов - можно. Витамины и те же капли для носа можно найти в любой аптеке. Причём и обойдётся профилактика довольно дёшево.

Вера Корягина, заведующая аптекой: «300 рублей. В эту корзину будут входить витамины, противовирусный препарат имунномодулирующего действия, оксолиновая мазь и маска. При заболевании, когда уже появились симптомы, если человек не обращается к врачу, пока симптомы регулируемы, нужно принимать противовирусные препараты - их стоимость где-то 500 - 550 рублей». При этом орловцы, как отмечают фармацевты, на медикаментозной борьбе с гриппом и ОРВИ стараются экономить и выбирают лекарства подешевле. Благо аптеки к сезону стараются запастись препаратами любой ценовой категории.





Антон Киселёв

10 января 2019 года







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