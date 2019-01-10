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В праздничные дни в Орловской области возбуждено пять уголовных дел по статье 105-й – «убийство»

Лишь в одном из случаев преступный умысел не был доведен до конца.

Череду кровавых событий, каждому из которых предшествовало неумеренное употребление алкоголя, открыло преступление в Болхове. Там 30 декабря бурное застолье обернулось поножовщиной.
Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Потерпевший находился в компании своей сожительницы, а также ее бывшего мужа. В ходе распития спиртных напитков, на почве ревности, нанес сожительнице непроникающее ножевое ранение, после чего прекратил свои противоправные действия. Однако обвиняемый, испытывая чувство неприязни, схватил нож и нанес несколько ножевых ранений потерпевшему, от которых мужчина скончался на месте».
Следователям пришлось поработать и в Краснозоренском районе. Там местный житель расправился с собственной матерью, как с вампиром, вбив в грудь деревянный кол.
Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «52-летний местный житель, находясь по месту жительства, был в состоянии алкогольного опьянения, и в ходе конфликта нанес множественные ножевые ранения своей 81-летней матери, от которых она скончалась на месте происшествия. О совершенном преступлении подозреваемый сообщил своему брату, после чего совершил самоубийство».



Иван Суверин
10 января 2019 года

 


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