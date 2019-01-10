Новости версия для печати В Орле задержали мужчину с револьвером Минувшим вечером сотрудникам вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии удалось предотвратить стрельбу в одном из крупных торгово-развлекательных центров Орла.



Правоохранители подоспели как раз вовремя, чтобы обезвредить вооруженного мужчину, который намеревался выяснять отношения со своей спутницей при помощи боевого револьвера. Сергей Захаров, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области: «Задержали мужчину, 1987 года рождения, в одном из ресторанов торгового комплекса, расположенного в Заводском районе города Орла. Данный гражданин угрожал применением огнестрельного оружия своей спутнице. В момент задержания при нем был обнаружен револьвер системы «наган» и несколько десятков патронов к нему. В настоящий момент решается вопрос о привлечении данного мужчины к ответственности по статье 222 уголовного Кодекса Российской Федерации».

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области. В ходе следствия к обвинению в незаконном обороте оружия могут добавиться и другие уголовные статьи. Например, угроза убийством.





Иван Суверин

10 января 2019 года







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