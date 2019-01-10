Новости версия для печати Расчет стоимости ОСАГО – изменился Тарифный коридор базовых ставок расширен на 20% вверх и вниз.



Предполагается, что будет работать принцип: ««как ездишь, так и платишь». То есть, для тех, кто попадает в ДТП, и для молодых водителей стоимость страховки заметно увеличится. А вот рассчитывать на заметное снижение все-таки не стоит.





Татьяна Напольских

10 января 2019 года







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