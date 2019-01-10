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Представители орловских СМИ получили награды

Уже стало хорошей традицией в преддверии праздника говорить слова благодарности тем, кто освещает жизнь области, кто рассказывает о хороших и отрицательных моментах, помогает решать проблемы жителей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Уверен, что совместными усилиями мы обязательно добьемся позитивных перемен, как для области, так и для всей страны. Поздравляю от души с наступающим праздником».

Среди награжденных были и сотрудники ГТРК «Орел» - корреспондент Анна Вайсергисер, оператор Андрей Максимов и художник компьютерной графики Юрий Подсуев.

Юрий Подсуев, художник компьютерной графики ГТРК «Орёл»: «Приятно получать такие грамоты от губернатора нашей области. Если учитывать тот момент, что я работаю на протяжении почти 11 лет в компании, это замечательно. Хочу поздравить всех коллег с Днем печати».