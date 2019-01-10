Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Наган - как последний аргумент. Росгвардейцы задержали вооруженного орловца.

- Против гриппа - есть приёмы. Как не заболеть? Советы врачей.

- «Скорая помощь» орловской неотложке. Сегодня пять новых автомобилей городской станции получили номера. И готовы к выездам.

- «Спасибо за информацию!». Сегодня представители орловских СМИ услышали поздравления.

- Сказка ложь, да в ней намек. Воспитанники Орловской православной гимназии дали рождественское представление.



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Вести-Орёл

10 января 2019 года







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