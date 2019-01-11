Новости версия для печати Сегодня стартует домашний турнир Первой лиги Первенства ЦФО по волейболу среди мужских команд Матчи продлятся до 13 января.



На своей площадке наша команда примет соперников из Калуги, Костромы и Люберец. Сегодня состоится две игры – первыми сразятся волейболисты из Калуги и Костромы. Начало поединка – в пять часов вечера. А уже в девятнадцать орловские спортсмены сыграют с командой из Московской области.

Болельщиков ждут по адресу ул. Скворцова,5, в спорткомплексе Орловского госуниверситета.





Мария Семак

11 января 2019 года







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