Новости версия для печати В новогодние праздники орловские театры посетили около 25 тысяч зрителей Статистика приводится за период с 20 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.



Маленьким зрителям Орловского театра кукол были представлены интермедии у елки и детские спектакли «Морозко» (новая постановка), «Слоненок» и «Аленушка». Театр «Свободное пространство» приглашал детей и взрослых на новогоднюю интермедию с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также новый музыкальный спектакль «Как у Зимы Лютой сердце появилось». Для самых маленьких зрителей был подготовлен интерактивный спектакль-игра «Волшебный мешок Деда Мороза». Кроме того, в фойе театра были организованы сказочные фотозоны. Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева показал интермедию «Новогодние приключения поросенка». Также в театре прошли новогодние представления для детей из малообеспеченных семей, и детей, отличившихся в учебе и творчестве. Для посетителей театра был проведен конкурс на лучшую рождественскую звезду. Подведение итогов и вручение подарков победителям состоялось 7 января, Всего в период новогодних и рождественских праздников в учреждениях культуры Орловской области прошло свыше 800 мероприятий, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

11 января 2019 года







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