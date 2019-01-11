Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



10 января в Ливнах в 14:45 водитель автомобиля «Пежо 384203», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Челпанова и ул. Воронежская, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству «Ауди 80», движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение данных транспортных средств. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля «Ауди 80», находящаяся на переднем пассажирском сиденье, получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена домой.





Орловское Информбюро

11 января 2019 года







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