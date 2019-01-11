Новости версия для печати В Орле пять новых автомобилей скорой помощи уже сегодня готовы выезжать по вызовам Накануне они получили регистрационные номера. Всего в город прибудет девять «неотложек».



Это пять машин на базе «Газели-Некст» и четыре проходимых «Соболя». Финансирование - федеральное. Новые машины оснащены согласно последним требованиям: светодиодное оборудование и звуковые сигналы, портативные электрокардиограф и дефибриллятор, складные носилки, вакуумный матрас, а также медикаменты. Кроме того, автомобили имеют просторный салон и внутренние проходы - для удобства пациентов и медиков.

Вадим Костюков, главный врач станции скорой медицинской помощи Орловской области: «Какой бы квалифицированной не была медицинская бригада, без автомобиля квалифицированно, качественно и своевременно нет возможности оказать помощь населению».





Надежда Невматулина

11 января 2019 года







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