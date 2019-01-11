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пятница
11.01.2019
17:51:55
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Не довольны работой службы такси? Звоните на горячую линию«Горячая» новогодняя пора с двойными тарифами поездки в такси закончилась. Но в Роспотребнадзоре напоминают, что, если потребители не довольны поведением водителей или качеством оказания услуги, они могут обратиться в ведомство.
Роспотребнадзор до 15 января продолжает работу горячей линии. Звонки принимают в будни, с 9 до 18 часов, перерыв с 13:00 до 13:45. Номера телефонов - на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Для оказания практической помощи в досудебной и судебной защите можно обратиться в общественную приемную ведомства или в центр по вопросам защиты прав потребителей. Адреса также - на сайте Роспотребнадзора.
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