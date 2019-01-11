Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Подарки под грифом «экстренно». Пять новых машин скорой помощи уже спешат к орловцам.



- «Спасибо» за слово и дело! «Акулы пера» уже принимают поздравления с Днем печати.



- Старая сказка на новый лад. Воспитанники православной гимназии поздравили орловцев с Рождеством - театральной премьерой.



- «Вези меня, извозчик! Но - по правилам». В Роспотребнадзоре работает горячая линия по услугам такси.



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Вести-Орёл

11 января 2019 года







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